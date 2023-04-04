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Около 15 открытых уроков для школьников пройдут в Музее Победы в течение двух недель

Лейла Алиева
Город
Около 15 открытых уроков для школьников пройдут в Музее Победы в течение двух недель
Фото: Пресс-служба Музея Победы
Москва, площадь Победы, 3 Карта всех событий

В Музее Победы 5 апреля начнется цикл открытых уроков для учащихся столичных школ. Об этом сообщила руководитель Детского центра музея Елена Слесаренко.

— Для учеников подготовлена необычная программа интегрированных уроков. На занятиях учителя истории, литературы, географии, математики, иностранных языков познакомят школьников с событиями Великой Отечественной войны через призму этих наук, а помогут им в этом материалы выставки школьных музеев, — рассказала она.

В течение двух недель в рамках цикла пройдет около 15 занятий, посвященных основным этапам Великой Отечественной войны и ее участникам: пионерам-героям, партизанам, советским разведчикам, а также легендарным конструкторам и писателям, посвятившим свое творчество войне. Также детям расскажут о психологии героизма в особых военных условиях.

На одной из встреч участники узнают о советском татарском поэте и военном корреспонденте Мусе Джалиле. Всего участниками уроков станут около 300 школьников.

У Ржевского мемориала Советскому солдату, филиала Музея Победы, состоится акция «Диктант Победы». Мероприятие пройдет 27 апреля, участникам предложат ответить на вопросы по истории Великой Отечественной войны. Всего их будет насчитываться 25.

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