Крупную партию наркотиков изъяли у женщины в Подмосковье

Фото: Анна Быкова / Вечерняя Москва

В одном из подмосковных СНТ задержали женщину с крупной партией наркотиков. Об этом «Вечерней Москве» сообщила начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова во вторник, 4 апреля.

По ее словам, в городском округе Щелково, в местном садовом товариществе, сотрудники полиции задержали 43-летнюю москвичку. При личном досмотре у нее обнаружили пластиковый пакет с неизвестным веществом. Позже экспертиза показала, что в упаковке был мефедрон, масса которого превысила 990 граммов.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на незаконный сбыт наркотических средств». Фигурантку заключили под стражу.

Других наркоторговцев полицейские задержали в Санкт-Петербурге. Мужчины организовали мобильный склад в грузовике, который развозил по городу фрукты. В автомобиле правоохранители обнаружили 200 килограммов кокаина.