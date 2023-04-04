Сенатор Святенко: Столичный центр «Моя работа» помогает освоить необходимые для самозанятых навыки

Фото: Пресс-служба Совфеда

Центр «Моя работа» сегодня помогает освоить необходимые навыки, которые так требуются самозанятым. Об этом во вторник, 4 апреля, рассказала сенатор РФ, представитель Мосгордумы в верхней палате российского парламента Инна Святенко, комментируя работу созданной на базе столичного центра «Моя работа» экосистемы «Самозанятость в руки».

— Режим самозанятости — явление недавнее, налог на профессиональный доход появился в нашей стране в 2019 году, но уже понятно, что этот формат востребован и нужен людям, которые хотят иметь легальные доходы, оформлять денежные поступления по закону, зарабатывая на своих услугах, — отметила сенатор.

Она также добавила, что по инициативе мэра Москвы Сергея Собянина в городе активным образом внедряются новые подходы к трудоустройству и решению вопросов занятости. В свою очередь столичное руководство помогает тем, кто хочет освоить нюансы работы в этом режиме.

Святенко подчеркнула, что сервис помогает тем, кто хочет изменить свою жизнь, запустив свой бизнес, но не знает, с чего начать. По мнению сенатора, эта возможность крайне важна для женщин. Она пояснила, что многие представительницы прекрасного пола, будучи на декрете, возвращаются к тем занятиям, на которые не хватало времени из-за работы, передает агентство городских новостей «Москва».

Также в городе состоятся бесплатные тренинги по самозанятости и предпринимательству. Первый курс под названием «Акселератор самозанятости» стартовал 3 апреля.