Умер заслуженный артист России Владимир Левашев

Фото: РИА Новости

На 73-м году жизни умер актер театра «Модерн», заслуженный артист России Владимир Левашев. Об этом во вторник, 4 апреля, сообщили в пресс-службе культурного учреждения.

— Ушел гениальный актер и светлый человек. В память об артисте Первый зал театра будет назван Залом имени Владимира Левашева, — заявил худрук «Модерна» Юрий Грымов. Причина смерти Левашева не уточняется, передает сайт театра.

Владимир Левашев родился 18 июня 1950 года. После окончания школы он поступил в Школу-студию МХАТ имени Чехова. Позже актер пришел в театр «Модерн», где в общей сложности прослужил порядка 20 лет, воплотив на сцене театра большое количество образов. Артист играл в таких спектаклях, как «Путешествие Маленького принца», «Петля» и многих других.

Владимир Левашев также известен как диктор и настоящий мастер отечественного дубляжа. Например, он озвучил волшебника Сарумана в «Хоббите» и множество персонажей фильмов студии Marvel. Кроме того, знаменитый артист подарил свой голос героям таких кинокартин, как «Крестный отец», «Твин Пикс», «Побег из Шоушенка» и прочим.