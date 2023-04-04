CNN: Дональд Трамп арестован

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Бывшего президента США Дональда Трампа арестовали. Об этом во вторник, 4 апреля, сообщает CNN.

Трамп приехал в Нью-Йорк, чтобы подготовиться к выступлению в суде. После ареста у него возьмут отпечатки пальцев и доставят на заседание.

Ожидается, что после ареста на Трампа не будут надеты наручники — он находится под постоянной защитой Секретной службы США из-за своего статуса бывшего главы государства.

По данным The New York Times, всего Трампу собираются предъявить более двух десятков обвинений. Однако CNN сообщает, что обвинений в отношении бывшего американского лидера более 30.

Так, Дональд Трамп официально станет первым действующим или бывшим президентом США в истории, которому будут предъявлены уголовные обвинения, передает CNN.

30 марта прокуратура обвинила Дональда Трампа по более чем 30 эпизодам мошенничества в бизнесе.

Адвокат Трампа Джо Такопина 31 марта заявил, что бывший президент США не пойдет на сделку со следствием по делу о подлоге финансовых документов. По мнению юриста, вероятность признания вины его клиентом близится к нулю.

Большое жюри присяжных в США ранее проголосовало за предъявление обвинений Дональду Трампу. В суде слушалось дело против бывшего президента, которое связано с расследованием истории с порноактрисой Сторми Дэниэлс. Женщине якобы заплатили большую сумму за молчание о предполагаемых отношениях с политиком.