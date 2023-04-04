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ФСБ задержали супружескую пару за шпионаж в интересах Украины в Нижнем Тагиле

Евгений Жуков
Происшествия
ФСБ задержали супружескую пару за шпионаж в интересах Украины в Нижнем Тагиле
Фото: teplystan.mos.ru

Сотрудники ФСБ задержали супружескую пару за шпионаж в интересах Украины на предприятии оборонно-промышленного комплекса в Нижнем Тагиле. Оба задержанных арестованы по статье «Госизмена». Об этом во вторник, 4 апреля, сообщили в пресс-службе УФСБ по Свердловской области.

Суд избрал обвиняемым меру пресечения в виде заключения под стражу. Уточняется, что супруги успели передать в адрес спецслужб Украины за денежное вознаграждение сведения военно-технического характера.

Подобные данные могут быть потенциально использованы против российской армии в условиях проведения спецоперации на Украине. При обыске по месту жительства подозреваемых изъяты «предметы шпионской деятельности», передает ТАСС.

Американского журналиста Эвана Гершковича недавно арестовали по похожей статье. Мужчину задержали в Екатеринбурге по подозрению в шпионаже 30 марта. Согласно данным ФСБ, журналист по заданию американских властей осуществлял сбор сведений о деятельности одного из предприятий российского военно-промышленного комплекса.

Шпионаж ФСБ Госизмена
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