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Поели — можно и поспать: диетолог Соломатина назвала девять продуктов для крепкого сна

Игорь Синельников

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Общество
Поели — можно и поспать: диетолог Соломатина назвала девять продуктов для крепкого сна
Фото: Unsplash

Некоторые продукты благоприятно влияют на сон. В частности, успокаивающим действием обладают ромашка и мята, однако ими не ограничивается список продуктов, которые способствуют улучшению качества сна. Такое мнение в беседе с «Вечерней Москвой» высказала диетолог Елена Соломатина.

По ее словам, прежде всего улучшению сна способствуют продукты, содержащие триптофан.

— Гормон мелатонин, ответственный за качество сна, вырабатывается в темное время суток. Вырабатывается он из триптофана, который содержится в любых продуктах животного происхождения. Но, например, если на ночь съесть мясо, то человек не заснет по другим причинам. Поэтому лучше всего отдать предпочтение кисломолочным продуктам, — подчеркнула врач.

Богаты триптофаном вешенки и индейка. Также хорошо помогает заснуть киви, уверена диетолог.

Соломатина отметила, что хорошему сну способствуют пребиотики.

— Исследования показали, что засыпают хорошо те, у кого нормальный микробиом. Даже сиюминутное настроение зависит от нормальной работы микробиома. Существуют специальные пребиотики — своего рода корм для нашего микробиома, — рассказала эксперт.

Облегчают засыпание ромашка и мята, обладающие успокаивающим действием, заметила специалист.

Крепкому сну также способствует глицин, уверена диетолог.

— На ужин человек может выбрать продукт, содержащий глицин. Глицина много в заливном. Например, в рыбе. Если человек получит перед сном какое-то количество глицина, это отчасти может помочь заснуть, — заметила эксперт.

Многим людям помогает заснуть употребление какао. Однако эффект от этого напитка индивидуален, так как некоторых он, наоборот, будет бодрить, заключила собеседница «ВМ».

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