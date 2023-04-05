Вышивание крестиком против выгорания: психолог Кичаев рассказал, как избежать чрезмерного погружения в работу

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Многие люди уходят в работу с головой, стремясь отстраниться от других проблем в жизни. В таких случаях человеку может помочь переключение на что-то, не относящееся к работе, например новое хобби или отношения. Такое мнение в беседе с «Вечерней Москвой» высказал психолог и коуч Александр Кичаев.

По его словам, существует несколько причин, по которым люди излишне погружаются в работу.

— Нередко человек не может реализоваться в личной жизни как муж или как жена, отец, мать и так далее, в результате чего уходит в работу. Или бывает, что человек живет по принципу самореализации: для него главное — воплотить свои идеи и замыслы. Либо же нужно просто заработать деньги на ипотеку или какую-то дорогую вещь, — перечислил собеседник «ВМ».

Как отметил специалист, важно соблюдать баланс между личной жизнью и деловыми вопросами. Для этого человеку нужно осознать, в чем заключается цель его работы. Если человеку нравится его работа, он будет ходить туда как на праздник, уверен Кичаев.

Если человек погружается в нелюбимую работу, можно переключить внимание с рабочих вопросов на другие вещи, заметил эксперт.

— Если работа не нравится и только деньги приносит, нужно найти какое-то хобби. Условно говоря, начать вышивать крестиком. Если человек будет слишком много времени посвящать работе, от которой нет радости, он быстро выгорит, — подчеркнул собеседник «ВМ».

По мнению психолога, в молодом возрасте проще сменить нелюбимую работу на более приятную, чем начать посвящать больше времени хобби. Если желания приобретать новые навыки нет, выходом из замкнутого круга может быть как новое увлечение, так и отношения. Даже простое общение с новыми знакомыми будет иметь терапевтический эффект, заключил специалист.