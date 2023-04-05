Овчинский: Московский производитель в 2022 году увеличил выпуск лазерного оборудования в 2,2 раза

Фото: Департамент инвестиционной и промышленной политики Москвы

Московская компания Pokkels, специализирующаяся на производстве лазерного оборудования, значительно увеличила выпуск своих продуктов в прошлом году. Предприятие произвело более 100 лазерных систем для различных отраслей промышленности. Об этом в среду, 5 апреля, сообщил руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский.

— Лазерные технологии активно применяются в различных производственных направлениях, особенно в металлообработке: резке, очистке, сварке и гравировке практически любых металлов. В Москве разработкой и производством такого оборудования занимается, в том числе, компания Pokkels. За 2022 год она выпустила более 100 различных лазерных систем. Это в 2,2 раза больше, чем годом ранее. Кроме того, предприятие активно расширяет линейку оборудования, — рассказал Владислав Овчинский.

Pokkels производит лазерные установки для очистки поверхностей от стойких загрязнений, зачистки проводов и лазерную сварку, которая обеспечивает более качественные швы. Кроме того, компания интегрирует лазерное оборудование с промышленными роботами.

Директор по развитию компании выразил уверенность в перспективности отрасли и заявил о работе над дальнейшим расширением производства и увеличением предложения.