Москвичи завоевали 30 дипломов в финале Всероссийской олимпиады по немецкому языку

Фото: Официальный сайт мэра Москвы

Пять москвичей победили в заключительном этапе Всероссийской олимпиады школьников по немецкому языку, еще 25 участников из столицы стали призерами. Об этом в среду, 5 апреля, сообщила пресс-служба мэра и правительства Москвы.

Финал олимпиады прошел в Самаре с 30 марта по 4 апреля. Всего за звание лучших в заключительном этапе боролись более 200 школьников из 71 региона России. Среди них победителями стали 18 учащихся, а призерами — 86.

Школьники проверяли знания немецкого языка в двух испытаниях. Письменный тур включал пять конкурсов: страноведение, аудирование, лексико-грамматический тест, творческое письмо и чтение. На устном туре участники в группах подготовили презентацию для жюри, передает официальный сайт мэра Москвы.

Также в столице завершились заключительные соревнования Всероссийской олимпиады школьников по трем иностранным языкам: испанскому, итальянскому и китайскому. Ученики городских школ завоевали 80 дипломов — это более половины всех наград.