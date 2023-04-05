Фотовыставка о людях с расстройствами аутистического спектра открылась в саду «Эрмитаж»

Фото: Официальный сайт мэра Москвы

Москва, улица Каретный Ряд, 3с1 Карта всех событий

В саду «Эрмитаж» открылась выставка фонда «Обнаженные сердца», посвященная Всемирному дню распространения информации об аутизме. Об этом в среду, 5 апреля, сообщила председатель Комитета общественных связей и молодежной политики Москвы Екатерина Драгунова.

— Благодаря программам столичных некоммерческих организаций люди с аутизмом и их семьи получают необходимую социальную и реабилитационную поддержку. С помощью этой выставки мы расскажем, как живут люди с особенностями развития и как им может помочь каждый из нас, — рассказала она.

Выставка будет работать с 4 по 30 апреля. Главным героем экспозиции является Владимир Сабодаш, ему три года и у него диагностировали расстройство аутистического спектра (РАС). Благодаря занятиям в центре поддержки семьи фонда «Обнаженные сердца» мальчик научился общаться с близкими и стал более самостоятельным, передает официальный сайт мэра Москвы.

На Гоголевском бульваре 3 апреля состоялось открытие фотовыставки, посвященной проекту «Заповедные кварталы». Проект получил название в честь квартала церкви Трех Святителей. Там расположены 28 популярных объектов региона, с фотографиями которых смогут ознакомиться посетители выставки.