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IV Всероссийский форум национального единства состоится в Ханты-Мансийске в конце апреля

Араз Салехов
Общество
IV Всероссийский форум национального единства состоится в Ханты-Мансийске в конце апреля
Фото: Unsplash

В период с 23 по 25 апреля 2023 года в Ханты-Мансийске состоится IV Всероссийский форум национального единства. Об этом в среду, 5 апреля, сообщили в пресс-службе форума.

Мероприятие пройдет при содействии Федерального агентства по делам национальностей в целях повышения эффективности реализации Стратегии государственной национальной политики Российской Федерации на период до 2025 года и Стратегии противодействия экстремизму Российской Федерации до 2025 года в субъектах России.

Для участия в форуме необходимо зарегистрироваться вплоть до 10 апреля.

Также стало известно о проведении крупнейшего в России форума фотографии дикой природы Nature Photo Talks. Он состоится 15 апреля в Москве.

30 марта президент России Владимир Путин поручил провести международный форум «Россия» на ВДНХ. Согласно указу, данное мероприятия должно быть проведено в целях демонстрации важнейших достижений России в различных отраслях экономики: промышленности, энергетики, агропромышленного комплекса, транспорта, строительства, науки и культуры.

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