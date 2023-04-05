Сергунина: Каждый восьмой субъект МСП воспользовался столичными мерами поддержки в 2022 году

Фото: пресс-служба Департамента предпринимательства и инновационного развития города Москвы

Поддержкой Москвы воспользовался практически каждый восьмой субъект малого и среднего предпринимательства (МСП) в 2022 году. Субсидии, гранты, консультации по запуску и развитию своего дела получили более 110 тысяч компаний и ИП. Об этом в среду, 5 апреля, сообщила заместитель мэра столицы Наталья Сергунина.

— Город уделяет этому сегменту значительное внимание: помогает сохранять позиции и развиваться даже в непростых современных условиях. Предприятиям предоставляются гранты, субсидии, льготные кредиты и поручительства по займам, — заявила она.

1/2 Фото: Пресс-служба Департамента предпринимательства и инновационного развития города Москвы 2/2 Фото: Пресс-служба Департамента предпринимательства и инновационного развития города Москвы

По словам заместителя столичного мэра, в ходе консультаций с деловым сообществом поступило больше 500 предложений по снижению негативного эффекта санкций.

В 2022 году финансовую поддержку получили 13 тысяч компаний и индивидуальных предпринимателей. Более 2,9 тысячи субъектов МСП оформили субсидии и гранты. Еще порядка восьми тысяч — льготные кредиты, 2,7 тысячи воспользовались поручительством Московского гарантийного фонда.

Всего столичным предприятиям доступно свыше 200 сервисов для открытия, развития и ведения бизнеса. В 2022 году ими воспользовались более 98 тысяч малых и средних предприятий.

Так, за 2022 год в сервисе «Проекты и потребности», где можно разместить свой запрос или откликнуться на задачу от другого участника, было опубликовано 536 новых проектов.

По словам мэра Москвы Сергея Собянина, в прошлом году инвесторы вложили в экономку столицы порядка шести триллионов рублей. Город активно поддерживает инвесторов и вводит для них дополнительные льготы.