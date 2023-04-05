Андрей Бочкарев: Почти 27 тысяч московских обманутых дольщиков восстановлены в правах за 12 лет

Фото: Александр Кочубей / Вечерняя Москва

За 12 лет в столице удалось решить проблемы порядка 27 тысяч обманутых дольщиков. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев в среду, 5 апреля.

— Чтобы пострадавшие граждане смогли переехать в свое жилье, были достроены 235 домов и предоставлены компенсационные квартиры, — рассказал он.

На сегодняшний день в столице осталось обеспечить права 5503 дольщиков по 18 объектам. При этом за последний квартал в «Дорожную карту» не попал ни один новый адрес.

В этом году также удалось завершить многолетнюю историю самого проблемного объекта — ЖК «Царицыно», где для пяти тысяч дольщиков построили 14 жилых корпусов.

О завершении работ на проблемном объекте сообщил мэр Москвы Сергей Собянин 9 марта. По словам главы города, в ближайшие годы на территории района предстоит завершить строительство детских садов, поликлиник и школ. Без них жилой комплекс не сможет нормально функционировать.

Всего с начала года в столице за счет ввода корпусов проблемных объектов, а также компенсационных мероприятий удалось восстановить права 221 пострадавшего гражданина.