Вирусолог Карганова объяснила, почему выросла численность клещей

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В Подмосковье клещи распространены по всей территории, изменений в местах их обитания не наблюдается. Об этом рассказала заведующая лабораторией биологии арбовирусов ФГБУ «Институт полиомиелита и вирусных энцефалитов им. М. П. Чумакова» РАН Галина Карганова.

Она отметила, что изменения в численности клещей связаны с климатическими условиями. Меняется расселение животных и птиц, на которых прокармливаются клещи.

Также оказывает влияние деятельность человека. Так, одной из причин значительного увеличения численности клещей рода Dermacentor является значительное расширение земель, которые перестали обрабатывать, то есть расширение площадей, пригодных для обитания насекомых, передает РИАМО.

Врачи Истринской областной клинической больницы (ИОКБ) призывают население вакцинироваться накануне сезона активности клещей. Клещи переносят такое опасное заболевание, как энцефалит, которое поражает нервную систему человека, передает ФАН.

Ранней весной в столичном регионе начинается период активности клещей. Как защититься от клещей, что делать при укусе и куда обращаться, «Вечерняя Москва» узнала у врача-инфекциониста Елены Мескиной.