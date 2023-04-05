В Эстонии закрыли доступ к российским телеканалам в интернете

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В Эстонии закрыли доступ к 53 доменам, через которые можно было смотреть российские телеканалы, запрещенные в Европейском Союзе. Об этом в среду, 5 апреля, сообщили в пресс-службе департамента защиты прав потребителей и технического надзора республики (TTJA).

Глава департамента Кристи Тальвинг пояснил, что проведенные опросы показали снижение числа упоминаний российских каналов в качестве важного источника информации. Доверие к таким телеканалам также упало с 40 до 18 процентов.

— На основании этих цифр можно сказать, что работа по защите эстонского информационного пространства была эффективной, — отметил он.

Кроме того, в Эстонии уже запретили вещание 50 российских телеканалов и ограничили доступ к 80 санкционным сайтам, передает РИА Новости.

В июне прошлого года Национальный совет по электронным СМИ Латвии запретил трансляцию 80 российских телеканалов на территории страны. Под запрет попали телеканалы E TV, Иллюзион+, «Кино24», «Мир ТВ», «Охота и рыбалка», «Перец», «Русский Иллюзион».