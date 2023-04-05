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Ефимов: Город заключил десятый офсетный контракт с компанией по производству фармпрепаратов

Евгений Жуков
Город
Ефимов: Город заключил десятый офсетный контракт с компанией по производству фармпрепаратов
Фото: пресс-служба Комплекса экономической политики Москвы

Инвестор локализует на территории столицы производство лекарственных препаратов по 10 международным непатентованным наименованиям в рамках офсетного контракта. Об этом в среду, 5 апреля, рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

— Компания «Р-Фарм» стала победителем конкурса на право заключения офсетного контракта. Объем инвестиций составит не менее трех миллиардов рублей. Взамен город гарантирует закупку препаратов в течение пяти лет, — отметил заммэра.

Он также добавил, что первые поставки лекарств в столичные медицинские учреждения начнутся в 2026 году. На производстве будут выпускать 14 лекарственных препаратов по 10 международным непатентованным наименованиям.

По словам главы Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислава Овчинского, в течение пяти лет город закупит почти 150 миллионов штук таблеток и капсул на сумму почти 4,8 миллиарда рублей. Это уже третий офсетный контракт, который Москва подписала с компанией «Р-Фарм».

Как отметил генеральный директор компании Василий Игнатьев, в Москве на сегодняшний день созданы все условия для комфортного ведения бизнеса.

Кроме того, город заключил контракт с компанией «Фармасинтез», она вложит 400 миллионов рублей в локализацию производства противоопухолевых препаратов.

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