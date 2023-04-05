Будет ли Германия восстанавливать «Северные потоки»: мнение экспертов

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Немецкие компании Allianz и Munich Re возобновили страхование поврежденного из-за взрыва газопровода.

Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой сразу на пять осведомленных источников. По данным агентства, правительство Германии не возражало против этого, несмотря на разрыв связей в энергетике с Москвой. Больше того: ряд немецких акционеров Nord Stream выступают по меньшей мере за сохранение трубопровода на случай улучшения отношений с Россией.

Страховка покрывает ущерб, причиненный «Северному потоку», говорит один из собеседников. Ее наличие также должно облегчить любые ремонтные работы, необходимые для возобновления поставок газа по дну Балтийского моря в Европу.

Александр Фролов, заместитель гендиректора и аналитик Института национальной энергетики, рассуждает:

— Восстановить «Северные потоки» можно. Но чтобы начать по ним прокачку газа, нужен покупатель. На данный момент в Германии его нет. Так, например, компания Uniper — крупнейший покупатель нашего топлива — обанкротилась, и сейчас ее национализируют, делая государственной. Станет ли немецкое государство покупать наш газ — большой вопрос. Пока же оно делает ставку на СПГ — сжиженный природный газ, покупая терминалы для его хранения.

Финансовый аналитик Артем Извольский парирует:

— Немцы не станут даже говорить о ремонте «Северных потоков», если у них нет планов возобновления их работы. А здесь уже не разговоры, а, похоже, реальные действия. Ведь очевидно: без дешевого российского газа немецкая промышленность обречена.