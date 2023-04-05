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Актер сериала «Никто, кроме тебя» Андрес Гарсия умер от цирроза печени

Никита Худяков
Общество
Актер сериала «Никто, кроме тебя» Андрес Гарсия умер от цирроза печени
Фото: public domain

Андрес Гарсия, легенда мексиканского кинематографа, скончался 4 апреля. Об этом сообщила его жена Маргарита Портильо.

По данным СМИ, актер страдал от цирроза печени. В прошлые выходные жена актера опубликовала видео, в котором рассказала, что состояние мужа ухудшается и ему требуется переливание крови. Гарсия скончался в больнице на 81-м году жизни.

— Я заботилась о нем, любила его до последнего вздоха. Он ушел с миром. Андрес покинул планету Земля в 15:07, — написала Портильо в своих социальных сетях.

На счету актера 124 картины в качестве актера, продюсера и режиссера. Зрителям Гарсия запомнился по ролям Антонио Ломбардо в телесериале «Никто кроме тебя» и Хермана Гальярдо в сериале «Запретная женщина».

Актер был трижды женат, у него осталось 16 детей. Дочь Андреа и сыновья Леонардо и Андрес-младший пошли по стопам отца и связали свою жизнь с телевидением.

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