«Сто процентов заразности»: врач Рябова назвала основные симптомы кори

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В Башкирии с начала года зарегистрировано 19 случаев заражения корью. Среди заболевших в основном пациенты, у которых нет прививки от кори, сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора по республике. Чем опасна корь и какие у этой болезни основные симптомы, «Вечерней Москве» рассказала главный аллерголог-иммунолог федеральной сети многопрофильных медицинских центров «Клиники Фомина» Ксения Рябова.

Корь — крайне заразное инфекционное заболевание вирусной природы, напомнила врач. Индекс контагиозности кори равен почти ста процентам. Это значит, что из ста людей, не имеющих иммунитета к этой инфекции, заболеют все, если рядом с ними окажется больной корью человек.

Симптомы

Увеличение температуры до 38–40 градусов;

Головные боли, слабость;

Снижение аппетита;

Конъюнктивит, ринит, светобоязнь;

Сухой надсадный кашель;

Охриплость голоса;

Коревая энантема — крупные красные пятна на мягком и твердом небе;

Сыпь на коже (на лице, туловище, руках, ногах).

При кори часто возникают осложнения:

Ларингит (воспаление гортани);

Круп (стеноз гортани);

Трахеобронхит;

Отит (воспаление уха);

Стоматит (воспаление слизистой оболочки рта);

Коревой энцефалит (воспаление мозга);

Менингит (воспаление мозговой оболочки);

Гепатит;

Наиболее частое осложнение кори — воспаление легких.

Вакцина

До введения противокоревой вакцины в 1963 году и широкого распространения вакцинации крупные эпидемии кори происходили каждые два–три года, ежегодно насчитывалось 2,6 миллиона случаев смерти от кори.

Согласно данным ВОЗ, в 2017 году корь стала причиной 110 000 случаев смерти в мире — в основном детей в возрасте до пяти лет.

За период с 2000 по 2017 год противокоревая вакцинация привела к снижению глобальной смертности от кори на 80 процентов.

В 2000–2016 годах вакцинация от кори предотвратила около 20,4 миллиона случаев смерти. Таким образом вакцина от кори стала одним из наиболее значимых достижений общественного здравоохранения.

Вакцинация является лучшим способом профилактики от заболевания, заключила Рябова.