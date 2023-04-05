Поезд «Иволга 3.0» впервые вышел на рейс на МЦД-2

Фото: Telegram / Дептранс Москвы

На втором Московском центральном диаметре (МЦД-2) впервые вышел на рейс новый поезд «Иволга 3.0». Об этом в среду, 5 марта, сообщили в пресс-службе столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

Поезд курсирует на маршруте от Нахабина до Подольска. Позднее «Иволгу 3.0» запустят на новых направлениях МЦД.

В новом поезде стало больше USB-разъемов, сидений и подлокотников. Кроме того, там появились зарядки для электросамокатов и новая обивка салона, пишет Telegram-канал «Дептранс Москвы».

— Ожидаем, что в этом году в Московский транспортный узел поступит больше 600 вагонов пригородных поездов, тогда доля обновленных железнодорожных составов в регионе достигнет 71 процента, — заявил заместитель мэра Москвы, руководитель столичного Дептранса Максим Ликсутов.

Осенью 2023 года будет запущена новая линия четвертого Московского центрального диаметра. Она пройдет через центр столицы и три крупных транспортно-пересадочных узла города — «Тестовская», «Белорусская», «Савеловская».

Открытие новой линии наземного метро предоставит горожанам возможность добраться до Шереметьева с востока и запада столицы, а до Внукова — с севера столицы. Например, от «Москвы-Сити» пассажиры смогут доехать по МЦД-4 до станции Аминьевская, а от нее — на «Аэроэкспрессе» до нужной авиагавани.