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Пожар произошел в центре Москвы

Евгений Белоусов
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Пожар произошел в центре Москвы
Фото: Анатолий Цымбалюк / Вечерняя Москва
Москва, улица Знаменка, 19 Карта всех событий

Пожар произошел в здании на улице Знаменка в центре столицы. Об этом «Вечерней Москве» в среду, 5 апреля, сообщил источник в экстренных службах города.

По словам собеседника «ВМ», инцидент произошел в доме 19 по улице Знаменке. Из окна третьего этажа поднимался густой черный дым. По прибытии пожарные обнаружили интенсивное горение. Возгоранию присвоен второй ранг.

Как сообщает ТАСС, горящее задние находится на территории Министерства обороны РФ.

Другой пожар произошел в торговом центре на северо-западе Москвы. Огонь распространился на 50 квадратных метров. В результате инцидента никто не пострадал.

27 марта из горящего дома в центре столицы спасли девять человек. Одного человека госпитализировали в Институт скорой помощи имени Склифосовского. При этом источник «ВМ», знакомый с ситуацией, рассказал, что среди спасенных было двое детей.

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