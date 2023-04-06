CNN: Племянник Джона Кеннеди собирается участвовать в выборах президента США

Фото: whitehouse

Адвокат Роберт Кеннеди-младший, племянник 35-го президента США Джона Кеннеди, решил подать заявку на участие в будущих президентских выборах, передает телеканал CNN.

— Роберт Кеннеди подал заявку на выдвижение кандидатом в президенты от демократов, — сообщает телеканал.

В офисе адвоката Роберта Кеннеди подтвердили, что заявка действительно подана. Сейчас юристу 69 лет, он приходится сыном младшему брату Джона Кеннеди.

Известно, что на выборах американского лидера Кеннеди собирается представлять демократическую партию. Его соперником должен стать действующий американский лидер Джо Байден, который еще не подал заявку, но много раз прямо говорил о своем намерении участвовать.

Одним из кандидатов на будущих выборах планировал стать экс-президент США Дональд Трамп. Однако в его отношении началось судебное разбирательство, по которому Трампу уже предъявили обвинения. «Дело Сторми Дэниелс», за которое хотят посадить в тюрьму бывшего президента США Дональда Трампа, — абсолютный абсурд, считает адвокат Андрей Марочкин.