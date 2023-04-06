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Приметы и советы

Московский зоопарк рассказал о реабилитации медведя Диксона

Ирэна Колесова
Город
Московский зоопарк рассказал о реабилитации медведя Диксона
Фото: Пресс-служба зоосада

Специалисты Московского зоопарка видят положительную динамику в состоянии медведя Диксона. Но пока еще рано делать выводы, реабилитация может занять до полутора лет, рассказала в беседе с РИА Новости генеральный директор зоопарка Светлана Акулова.

— Он очень контактный и общительный медведь. Видно, что он хочет жить и ему многое интересно. Он привык к специалистам, которые за ним ухаживают, узнает их и всегда ждет, — отметила Акулова.

Специалист поделилась, что, несмотря на травмы, Диксон активно занимается, всегда готов контактировать с людьми, проявляет интерес к окружающей среде и к своему вольеру. Сотрудники зоопарка уже начали организовывать для животного рыбалку, он моментально ловит форель и съедает ее.

История этого медведя не оставила никого равнодушным прошлой осенью. В сентябре на острове Диксон заметили животное в плохом состоянии. Было решено доставить его на лечение в российскую столицу.

Оказалось, что медведь был ранен в лопатку из огнестрельного оружия, он был обезвожен, у него не двигались конечности. Все, что мог Диксон, — это двигать головой и передними лапами. Медведя решили оставить в Московском зоопарке, потому что в дикой природе с такими тяжелыми травмами животное выжить просто неспособно.

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