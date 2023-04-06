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Ледяной дождь в Канаде оставил без света больше миллиона домохозяйств

Ирэна Колесова
В мире
Ледяной дождь в Канаде оставил без света больше миллиона домохозяйств
Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

Сильнейший ледяной дождь оставил без электричества больше миллиона домов в Канаде. Непогода обрушилась на южные части провинций Квебек и Онтарио, в том числе на столицу страны Оттаву.

В одном только Квебеке без электричества вынуждены оставаться порядка 865 тысяч потребителей. В Онтарио обесточены еще 130 домохозяйств.

Сейчас ледяная буря в Канаде закончилась. По оценкам метеорологов, порывы ветра во время непогоды достигали 17 метров в секунду.

Аварийным службам предстоит справиться с последствиями жуткой непогоды. Сообщить, когда закончатся работы, специалисты пока не могут, пишет ТАСС.

В Оттаве из-за дождя обледенели деревья, с них падают ветки. Они повреждают автомобили и провода. Временно пришлось приостановить легкое метро. Никаких данных о пострадавших пока не поступало.

В декабре ледяной дождь прогнозировался и в Москве, однако он был не настолько сильным и не обесточил жилые дома. Метеорологи объяснили, что такие явления могут быть вызваны приближением теплого атмосферного фронта.

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