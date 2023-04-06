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Стала известна дата выхода спин-оффа «Джона Уика» с Аной де Армас

Ирэна Колесова
Общество
Стала известна дата выхода спин-оффа «Джона Уика» с Аной де Армас
Фото: shutterstock

Киностудия Lionsgate объявила дату выхода первого спин-оффа киновселенной Джона Уика под названием «Балерина». В прокат фильм выйдет 7 июня 2024 года.

Главную роль в картине исполнит актриса Ана де Армас. Кроме нее, на экране появятся Анжелика Хьюстон, Гэбриел Бирн, покойный Лэнс Реддик, Каталина Сандино Морено, Норман Ридус, Иэн МакШейн. Разумеется, зрители смогут полюбоваться и на Киану Ривза в роли Джона Уика, пишет Variety.

Недавно вышедший «Джон Уик 4» стал лидером кинопроката в России и СНГ. За два уикенда он смог собрать 580 миллионов рублей. Фильм стал продолжением истории киллера, который становится мишенью своих врагов.

В США последнего «Джона Уика» уже называют квинтэссенцией жанра «боевик». Его успех объясняют «живыми и захватывающими сценами, лучшей хореографией франшизы и захватывающей кинематографией». Стоит ли идти в кино, чтобы увидеть нашумевшую новинку и в чем секрет ее успеха, разбирались в материале «Вечерней Москвы».

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