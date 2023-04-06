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«Он сердится»: Ольга Сан прокомментировала слухи о разрыве с Шаляпиным

Араз Салехов
Общество
«Он сердится»: Ольга Сан прокомментировала слухи о разрыве с Шаляпиным
Фото: Андрей Никеричев / АГН Москва

Сеть взбудоражила совместная фотография артиста Прохора Шаляпина с ведущей прогноза погоды на ТВЦ Марией Борисовой на премьере картины «Я хочу! Я буду!». Пользователи интернета начали подозревать, что начавшийся в прошлом году роман музыканта с телеведущей и актрисой Ольгой Сан прекратился. Сама Сан прокомментировала данные слухи.

По словам актрисы, у нее с Шаляпиным все хорошо, несмотря даже на возникающие проблемы в отношениях.

— Мы ссорились из-за моих комментариев СМИ. Он сердится, что я наговорила всяких глупостей про нас, и мои слова до сих пор висят на первых строчках таблоидов. Но сейчас пытаемся восстановить отношения, — сказала она.

Комментируя фото Шаляпина с Борисовой, девушка отметила, что это просто дружеская фотография бывших коллег по передаче. По ее словам, певец оказался на ковровой дорожке, поскольку решил поддержать возлюбленную в ее долгожданном дебюте. Ольга Сан снялась в картине «Я хочу! Я буду!», сообщает «СтарХит».

В январе появилась информация, что Шаляпин якобы разошелся с Сан из-за ее сильной ревности и напоминаниях о бывших женах певца. Кроме того, артист решил пересмотреть подход к выбору спутницы.

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