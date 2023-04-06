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СК задержал еще одного члена банды Басаева и Хаттаба

Степан Жирнов
Происшествия
СК задержал еще одного члена банды Басаева и Хаттаба
Фото: Пресс-служба СК РФ

В Карачаево-Черкесской Республике задержали члена банды Басаева и Хаттаба, который в 1999 году напал на военнослужащих ВС РФ. Об этом сообщили в пресс-службе СК РФ в четверг, 6 апреля.

По данным ведомства, в 1998 году Абдуллялим Джумагишиев добровольно вступил в незаконное вооруженное формирование и за время пребывания в его рядах совершил немало тяжких и особо тяжких преступлений.

Например, 4 октября 1999 года он вместе с подельниками атаковал отряд российских военных. В результате перестрелки 15 военнослужащих были убиты и еще 28 — ранены.

Видео: Пресс-служба СК РФ

Сотрудники СК и ФСБ задержали злоумышленника 4 апреля 2023 года. Его обвинили по статьям о вооруженном мятеже, участии в банде и посягательстве на жизнь военнослужащих. Джумагишиева заключили под стражу.

Других боевиков из банды Басаева и Хаттаба задержали в ноябре 2022 года. Спустя много лет сотрудники СК отыскали их в Ставропольском крае.

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