Более четырех тысяч квадратных метров освободили от незаконных построек в Печатниках

Фото: Павел Волков / Вечерняя Москва

Москва, Шоссейная улица, 4к2 Карта всех событий

На юго-востоке Москвы специалисты обнаружили несколько незаконных построек, использовавшихся под складирование. Об этом сообщил начальник Госинспекции по недвижимости, входящей в Комплекс экономической политики и имущественно-земельных отношений столицы, Иван Бобров.

Самострой обнаружили в районе Печатники по адресу улица Шоссейная, владение 4, корпус 2, 3.

— Множество некапитальных построек общей площадью 1,2 тысячи квадратных метров, среди которых бытовки, навесы, хозяйственные и складские строения, были размещены без разрешительной документации. Кроме того, участок был незаконно огорожен забором, доступ на него ограничен. Городская территория использовалась в коммерческих целях — на ней без правовых оснований на землю осуществлялась складская деятельность. Приняты меры по демонтажу незаконных объектов и освобождению участка, — рассказал Иван Бобров.

Кроме того, специалисты обнаружили очаги захламления на территории. В данный момент постройки снесены, а участок площадью более четырех тысяч квадратных метров освобожден.

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