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Приметы и советы

Новостройку по программе реновации начали строить в районе Люблино

Екатерина Дмитриева

Сюжет: 

Москва строится
Общество
Новостройку по программе реновации начали строить в районе Люблино
Фото: Департамент строительства города Москвы

В районе Люблино на Люблинской улице, земельный участок 111/3, началось строительство жилого дома для переселения по программе реновации. Новостройка рассчитана на 80 квартир (однокомнатных — 36, двухкомнатных — 32, трехкомнатных — 12). Готовая улучшенная отделка в новых квартирах будет полностью соответствовать стандартам программы реновации, утвержденным постановлением правительства Москвы.

— В настоящее время ведутся работы подготовительного периода. Ввод в эксплуатацию планируется в следующем году, — сообщил руководитель Департамента строительства города Москвы Рафик Загрутдинов.

Жилой дом будет состоять из одной секции с подземным паркингом. Для отделки используют пиленый кирпич красного и графитового оттенка, который создаст на фасаде «крапинки». Для удобства жильцов установят металлические корзины для кондиционеров. Входную группу оформят витражным остеклением. На первом этаже новостройки проектом предусмотрены просторные вестибюльно-входная группа и лифтовой холл, комната для хранения колясок и велосипедов, помещение для хранения уборочного инвентаря, зона размещения почтовых ящиков и технические помещения. Для удобства перемещения между этажами установят лифты грузоподъемностью 1000 и 630 килограммов, их оборудуют визуальными и тактильными средствами информации.

Вход в здание, пол вестибюля и лифтового холла на первом этаже сделают в один уровень с поверхностью земли — мамы с колясками и маломобильные люди смогут попасть в подъезд без посторонней помощи. Плитка с шероховатой поверхностью у входной группы жилого дома будет препятствовать скольжению в любое время года. Придомовую территорию благоустроят и озеленят: высадят деревья и кустарники, разобьют газоны и цветники. Рядом с домом обустроят детскую площадку с безопасным резиновым покрытием и спортивную площадку, а также площадку для отдыха взрослых.

Реконструкция Москва Рафик Загрутдинов
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