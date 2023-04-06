Госдума ввела наказание до девяти лет тюрьмы за уничтожение краснокнижных грибов

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Госдума приняла закон о внесении поправок в Уголовный кодекс, вводящих наказание за уничтожение, незаконный сбор и оборот внесенных в Красную книгу грибов и растений.

В частности, за незаконный сбор, оборот или уничтожение краснокнижных грибов и растений предусмотрено наказание до четырех лет лишения свободы и штраф до одного миллиона рублей.

В случае если для совершения преступления использовалось служебное положение или публикации в СМИ и интернете, то нарушителю грозит до шести лет лишения свободы и штраф до двух миллионов рублей.

Максимальное наказание по новой статье Уголовного кодекса предусмотрено за незаконный сбор или уничтожение, совершенное группой лиц по предварительному сговору с использованием СМИ или интернета. В таком случае нарушителям может грозить до девяти лет лишения свободы и штраф до трех миллионов рублей, отмечается на сайте Госдумы.