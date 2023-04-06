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Расписание поездов Ленинградского направление ОЖД изменится с 7 апреля

Евгений Белоусов
Город
Расписание поездов Ленинградского направление ОЖД изменится с 7 апреля
Фото: Анатолий Цымбалюк / Вечерняя Москва

Расписание движения поездов на Ленинградском направлении Октябрьской железной дороги (ОЖД) продолжит изменяться с 7 апреля. Об этом в четверг, 6 апреля, сообщили в пресс-службе столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

— С 7 по 27 апреля продолжится изменение расписания движения на Ленинградском направлении ОЖД. Часть поездов отменена, у части меняется расписание. Интервалы движения поездов увеличены, — говорится в сообщении.

Временные изменения необходимы для модернизации инфраструктуры на станции Крюково в рамках подготовки к запуску МЦД-3, а также для обновления путевой инфраструктуры в дальнем пригороде, передает Telegram-канал «Дептранс. Оперативно».

МЦД-3 и МЦД-4 могут открыться уже к сентябрю 2023 года, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин. Проекты представляют собой гигантскую стройку, которая «потихонечку собирается и превращается в цельный проект», добавил он.

Кроме того, в этом году в столице планируется завершить строительство и реконструкцию 14 пригородных вокзалов, сообщил Собянин. В настоящее время на Белорусском вокзале специалисты строят новые платформы в рамках подготовки к запуску МЦД-4.

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