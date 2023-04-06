Рябков обсудил с Трейси вопрос задержания журналиста WSJ Гершковича

Фото: Пресс-служба Госдумы

Заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков обсудил с послом США в Москве Линн Трейси вопрос о задержании в России журналиста газеты The Wall Street Journal Эвана Гершковича, имеющего американское гражданство. Об этом в четверг, 6 апреля, сообщили в пресс-службе МИД.

— Раздуваемая в США шумиха вокруг этого дела, имеющая целью оказать давление на российские власти и суд, который должен решить судьбу Гершковича, бесперспективна и бессмысленна, — заявил Рябков.

По его словам, журналист был задержан с поличным при попытке получения секретных сведений, используя свой статус в качестве прикрытия для противоправных действий, квалифицируемых как шпионаж.

Вопрос о доступе к Гершковичу представителей посольства США в настоящее время решается с учетом имеющихся законов, передает официальный сайт внешнеполитического ведомства.

Мужчину задержали в Екатеринбурге по подозрению в шпионаже 30 марта. Согласно данным ФСБ, журналист по заданию американских властей осуществлял сбор сведений о деятельности одного из предприятий российского военно-промышленного комплекса, что является государственной тайной.

В свою очередь президент США Джо Байден попросил отпустить Эвана Гершковича. Что еще известно о деле журналиста — в материале «Вечерней Москвы».