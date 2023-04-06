Начались работы по переключению пути на станции Москва-Пассажирская-Казанская для МЦД-3

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Казанское направление Московской железной дороги, станция Москва-Пассажирская-Казанская Карта всех событий

Масштабные работы по переключению первого главного пути проводятся на станции Москва-Пассажирская-Казанская. Об этом в четверг, 6 апреля, сообщили в пресс-службе МЖД.

— Работы организованы с 02:00 5 апреля до 02:00 27 апреля в круглосуточном режиме, что позволяет достичь высокой производительности, сконцентрировать материально-технические и людские ресурсы и выполнить большие объемы строительства в сжатые сроки, — говорится в сообщении.

Работы ведутся для обеспечения движения по третьему маршруту Московских центральных диаметров (МЦД-3). В течение 22 дней будет произведен демонтаж первого главного пути на участке в 1,3 километра, говорится на сайте МЖД.

МЦД-3 и МЦД-4 могут открыться уже к сентябрю 2023 года, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин. Проекты представляют собой гигантскую стройку, которая «потихонечку собирается и превращается в цельный проект», добавил он.

Кроме того, в этом году в столице планируется завершить строительство и реконструкцию 14 пригородных вокзалов, рассказал Собянин. В настоящее время на Белорусском вокзале специалисты строят новые платформы в рамках подготовки к запуску МЦД-4.