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Приметы и советы

Байкеров призвали провести техобслуживание мотоциклов после зимы

Ирэна Колесова
Общество
Байкеров призвали провести техобслуживание мотоциклов после зимы
Фото: Александр Кочубей / Вечерняя Москва

Государственная компания «Автодор» рекомендовала водителям провести техническое обслуживание мотоциклов. Своевременная проверка может стать важным залогом безопасности и исправности техники после зимы.

— Мотоциклисты открыли сезон, «выкатились» на дорогу, как только позволила погода. Теперь при перестроении с одной полосы в другую стоит больше обращать внимание на вид в зеркалах, — говорится в Telegram-канале госкомпании.

В «Автодоре» в преддверии сезона еще раз напомнили, насколько важно неукоснительно соблюдать правила дорожного движения.

Свои рекомендации мотоциклистам дали и в Департаменте транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы. Московских владельцев мотоциклов предупредили об опасностях, с которыми они могут столкнуться ранней весной. Асфальт все еще остается холодным, а летняя резина не обеспечивает должное сцепление с дорогой. Байкеров призвали дождаться официального открытия сезона в мае.

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