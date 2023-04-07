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Кристина Агилера рассказала о глубокой травме из-за домашнего насилия

Ирэна Колесова
Общество
Кристина Агилера рассказала о глубокой травме из-за домашнего насилия
Фото: социальные сети Кристины Агилеры

Известная американская певица Кристина Агилера призналась, что до сих пор страдает от психологической травмы, которую она получила в детстве из-за насилия в семье. По словам артистки, отец часто избивал мать, и ей до сих пор сложно это пережить.

В детстве Кристина неоднократно была свидетелем жутких семейных ссор и драк. Такие ужасающие картины сильно въелись в память ребенка. Кристина до сих пор не может видеть сцены семейного насилия в кино, ей сразу становится плохо, пишет издание Rolling Stone.

Чтобы побороть детскую травму, Кристина Агилера часто выступает публично против домашнего насилия. Она признается: у нее просто разрывается сердце, когда она думает, как много женщин вынуждены переживать весь этот ужас в своих собственных семьях.

Кристина отмечает, что ее родители развелись, когда ей было шесть лет, и весь этот кошмар закончился. Будучи ребенком, она пыталась заявлять в полицию на своего отца, но правоохранители никак не реагировали на ее обращения. Артистка поставила себе цель: всегда защищать любимую дочь Саммер от любого насилия.

Буквально несколько лет назад прославленная певица выступала в Москве на закрытом корпоративе. Перед выходом на сцену американской артистки свои хиты исполнили Вера Брежнева и Дима Билан. После мероприятия личная охрана сопроводила артистку в один из столичных клубов, где она до утра танцевала у барной стойки вместе со своей командой.

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