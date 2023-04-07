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Приметы и советы

Диетолог Гинзбург перечислил продукты, предотвращающие образование тромбов

Игорь Синельников

Сюжет: 

Эксклюзивы ВМ
Общество
Какие продукты предотвращают образование тромбов
Фото: Pixabay

Снизить вероятность образования тромбов можно добавив в свой рацион ряд определенных продуктов. Подробнее об этом в беседе с «Вечерней Москвой» рассказал диетолог Михаил Гинзбург.

По его словам, снижают вероятность возникновения тромбов жирная морская рыба, а также некоторые ягоды.

— Чаще всего способствующими снижению риска тромбообразования называют жирную морскую рыбы, содержащую омега-3 полиненасыщенные жирные кислоты, а также «подкрашенные» ягоды, такие как малина, ежевика, брусника и голубика, — перечислил Гинзбург.

Положительное влияние на здоровье также оказывает зеленый чай. В его составе присутствуют катехины — соединения, имеющие противовоспалительное действие. Аналогичной особенностью обладают какао и горький шоколад, отметил Гинзбург.

Хорошо противодействуют тромбам различные приправы, уверен диетолог.

— Приправы, вроде куркумы, снижают вероятность появления тромбов. Такой эффект есть у красного перца, хотя черный перец им тоже обладает, — рассказал собеседник «ВМ».

Врач подчеркнул, что все вышеперечисленные продукты не позволяют полностью исключить появление тромбов. Однако они помогают снизить вероятность тромбообразования у тех людей, которые имеют высокий риск.

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