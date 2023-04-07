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Умерла жена вокалиста Sex Pistols Джона Лайдона Нора Форстер

Араз Салехов
Общество
Умерла жена вокалиста Sex Pistols Джона Лайдона Нора Форстер
Фото: Pexels

В возрасте 80 лет скончалась жена бывшего фронтмена британской группы Sex Pistols Джона Лайдона — Нора Форстер. Об этом пишет издание Daily Mail.

— Нора несколько лет жила с болезнью Альцгеймера. За это время Джон стал ее постоянным опекуном. Пожалуйста, уважайте горе Джона и дайте ему личное пространство. Покойся с миром, Нора, — говорится в материале.

Врачи диагностировали это заболевание после переезда пары в Лос-Анджелес, передает издание.

Форстер в разные периоды своей жизни работала моделью и актрисой, а также питала страсть к музыке и жизни рок-тусовки. Форстер и Лайдон познакомились в Лондоне, они прожили в браке долгих 44 года. Общих детей у знаменитостей так и не появилось, однако у Форстер была дочь Ариана от брака с немецким певцом Франком Форстером.

Ее дочь скоропостижно скончалась в 2010 году в возрасте 48 лет из-за рака.

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