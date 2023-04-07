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Сергунина: Миллионы москвичей пользуются сервисами городского портала mos.ru

Евгений Силаев
Город
Сергунина: Миллионы москвичей пользуются сервисами городского портала mos.ru
Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

Общее число зарегистрированных пользователей портала mos.ru превысило 15,4 миллиона человек. Об этом в пятницу, 7 апреля, сообщила заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина.

— Москва — современный мегаполис с высоким уровнем цифровизации в самых разных сферах жизни. Горожане ценят свое время и хотят, чтобы все нужные и полезные сервисы всегда были под рукой. Не первый год мы последовательно адаптируем под этот запрос столичные онлайн-инструменты, одновременно повышая их качество и функциональность, — сказала Сергунина.

Отмечается, что в основном портал посещают с помощью мобильных устройств и планшетов. Доля таких посетителей составляет 68 процентов.

С помощью компьютера москвичи предпочитают оплачивать жилищно-коммунальные услуги, передавать показания счетчиков и записываться в многофункциональные центры госуслуг. Самыми популярными разделами сайта являются главная страница, личный кабинет, функции поиска и каталог услуг.

Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы
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Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы
Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы
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Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы
Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы
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Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

Сергунина также рассказала о развитии голосового помощника общественного контакт-центра Москвы. За годы работы он ответил более чем на 100 миллионов звонков, консультируя горожан по поводу получения госуслуг, вопросам жилищно-коммунального хозяйства и другим темам.

портал mos.ru Наталья Сергунина Москва
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