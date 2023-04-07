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Стилист Хсу дала советы, как одеваться модно после 40 лет

Ирина Игнатенко
Общество
Стилист Хсу дала советы, как одеваться модно после 40 лет
Фото: Игорь Иванко / АГН Москва

Каждая женщина в любом возрасте хочет выглядеть стильно, модно и оригинально. О том, каких фешен-правил лучше придерживаться дамам старше 40 лет, рассказала персональный стилист Лесли Хсу.

Так, чтобы ваш лук был притягательным, необязательно носить обувь на каблуке. Можно выбрать варианты на танкетке или платформе.

Женщинам после 40 лет стилист рекомендует обратить внимание на джинсы с высокой посадкой и платья с драпировкой на талии. Такая одежда поможет скрыть недостатки фигуры.

Стоит провести ревизию в шкафу и выбросить вещи, которые давно вышли из моды. Кроме того, можно приобрести брюки со стрелками, платье макси или жилет оверсайз, передает издание «Профиль».

Бейсболка уместно смотрится в самых разных образах, считает стилист Александра Симачева. При этом выбрать удачную модель может каждый, что делает ее главным аксессуаром весенне-летнего сезона, передает ФАН.

Российский телеведущий и стилист Александр Рогов ранее назвал главные модные тренды весны 2023 года.

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