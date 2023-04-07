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Путин поручил распространить в регионы опыт Москвы по проведению хакатонов

Евгений Силаев
Общество
Путин поручил распространить в регионы опыт Москвы по проведению хакатонов
Фото: Администрация президента РФ

Президент России Владимир Путин поручил распространить среди регионов опыт Москвы по проведению соревнований по созданию технологических проектов (хакатонов). Об этом сообщили в пресс-службе Кремля в пятницу, 7 апреля.

— Правительству РФ совместно с правительством Москвы принять меры по распространению в субъектах РФ опыта Москвы по проведению среди команд молодых инженеров и программистов соревнований по созданию технологических проектов (хакатонов) и поддержке участников этих соревнований, — говорится в тексте поручения.

Доклад о выполнении поручения необходимо предоставить до 1 августа 2023 года. Ответственными назначены премьер-министр Михаил Мишустин и мэр Москвы Сергей Собянин.

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