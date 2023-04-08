Народный календарь. Как стать здоровым и счастливым 11 апреля

Фото: Pexels

11 апреля на Руси чествовали самое любимое в народе дерево — березу. Ее называли деревом жизни, здоровья и света. В православии в этот день почитают священномученика Марка, епископа Арефусийского.

В этот день нужно было выходить в березовую рощу — слушать деревья. Это делалось для того, чтобы определить, не началось ли движение сока, из которого впоследствии каждая семья варила сбитни с добавлением меда и приправ. Считалось, что этот напиток чистит кровь и выгоняет из желудка всякую немощь.

Приметы погоды:

Сильный дождь — к урожаю овса.

Много лебедей — к теплой весне.

Какая погода 11 апреля, такой она будет и 11 октября.

Много сока на березе — к дождливому лету.

Именины отмечают: Иван, Исаакий, Кирилл, Корнилий, Марк, Станислав.