Народный календарь. Как стать здоровым и счастливым 11 апреля
11 апреля на Руси чествовали самое любимое в народе дерево — березу. Ее называли деревом жизни, здоровья и света. В православии в этот день почитают священномученика Марка, епископа Арефусийского.
В этот день нужно было выходить в березовую рощу — слушать деревья. Это делалось для того, чтобы определить, не началось ли движение сока, из которого впоследствии каждая семья варила сбитни с добавлением меда и приправ. Считалось, что этот напиток чистит кровь и выгоняет из желудка всякую немощь.
Приметы погоды:
Сильный дождь — к урожаю овса.
Много лебедей — к теплой весне.
Какая погода 11 апреля, такой она будет и 11 октября.
Много сока на березе — к дождливому лету.
Именины отмечают: Иван, Исаакий, Кирилл, Корнилий, Марк, Станислав.