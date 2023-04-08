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Жюри премии Wheretoeat выбрало десять лучших ресторанов России

Никита Худяков
Общество
Жюри премии Wheretoeat выбрало десять лучших ресторанов России
Фото: Pexels

Ресторанную премию Wheretoeat Russia в десятый раз вручили в Санкт-Петербурге, жюри выбрало 10 главных ресторанов России. Об этом в субботу, 8 апреля, сообщил председатель комитета по развитию туризма Санкт-Петербурга Сергей Корнеев.

Первое место в этом году занял санкт-петербургский Birch. Шеф-повар заведения Арслан Бердиев отметил, что для него это стало неожиданностью. Он добавил, что его заведение продолжит развитие.

На второй строчке расположился московский ресторан Twins Garden. Третьим стал петербургский Bourgeois Bohemians. Также в десятку вошли еще четыре московских ресторана — White Rabbit, SAVVA, AVA и Folk, а также два петербургских — Harvest и Frantsuza Bistrot.

— Гастрономия Санкт-Петербурга очень разная. Есть традиции императорской столицы, а значит, высокая кухня, которую переосмысляют сегодняшние шефы. Есть и уличная культура, и общественные пространства, что стали новыми точками притяжения, — цитирует Корнеева РИА Новости.

Картографическое приложение «2ГИС» назвало 285 лучших заведений общественного питания в Москве. Лидеров определили на основе предпочтений семи миллионов пользователей геосервиса в столице. Чтобы найти победителей, достаточно ввести в поиске «Премия 2ГИС» или нажать кнопку проекта на стартовом экране.

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