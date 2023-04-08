Юрист Хасанов разъяснил, какое наказание грозит за незаконый сбор краснокнижных растений

колокольчик / Фото: Рixabay / manfredrichter

Госдума приняла в третьем чтении закон о введении уголовной ответственности за незаконный сбор краснокнижных растений и грибов. «Вечерняя Москва» узнала, какое наказание ждет нарушителей.

Избирать меру пресечения для людей, собравших краснокнижные растения и грибы, будут по аналогии со статьей 258.1 Уголовного кодекса Российской Федерации о незаконной добыче и обороте особо ценных диких животных и водных биологических ресурсов.

— Минимальное наказание предусматривает принудительные работы сроком до четырех лет с выплатой штрафа в размере до одного миллиона рублей либо лишение свободы сроком до девяти лет со штрафом уже в три миллиона рублей — это максимальный срок. Наказание зависит от обстоятельств. Как правило, самая высокая мера пресечения избирается, если преступление совершила группа лиц, — рассказывает юрист Гаяз Хасанов.

Однако в законе также утверждается, что нарушителей, собравших краснокнижные растения и грибы «непредумышленно», наказывать не будут.

— Это очень интересный момент, потому что никому непонятно, как доказать «непредумышленность». Ждем разъяснений со стороны органов власти, — добавил он.

В Москве и Подмосковье в Красную книгу занесены такие грибы, как березовик розовеющий, млечник древесный, подберезовик разноцветный. Последний очень похож на подберезовик обыкновенный. Так что надо быть внимательнее. Если говорить о краснокнижных растениях, то у нас растут колокольчик алтайский, кубышка малая, медуница узколистая и так далее. Многими из них торгуют на дорогах. Лучше от покупки таких растений отказаться.