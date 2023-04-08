«Врач выбила мне все зубы»: Шепс рассказал об инциденте по время съемок

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Победитель 14-го сезона шоу «Битва экстрасенсов» Александр Шепс признался, что потерял половину зубов во время съемок одного из проектов. Всему виной стали неправильные действия находящихся рядом специалистов.

По словам экстрасенса, общение с потусторонними силами иногда дается ему с трудом. Из-за недуга после сложных сеансов с ним может случиться приступ эпилепсии.

— На одной из съемок проекта с участием экстрасенсов в Элисте после глубокого спиритического сеанса со мной случился эпилептический припадок. И женщина-врач с 30-летним медицинским стажем засунула мне в рот металлическую ложку и выбила мне все зубы! Все лишь только потому, что она не знала, как поступить в таком случае, и что не нужно ничего засовывать в рот, а особенно металлическое или твердое, — цитирует Шепса StarHit.

Также Александр Шепс заявил, что в мире только начинает просыпаться напряженность. Как утверждает экстрасенс, со временем противоречий будет больше. Он предсказал, что в ближайшем будущем людей могут ожидать глобальные катаклизмы.