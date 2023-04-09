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Onet: Украинцы оказались в окружении русских на Кипре и вызвали недовольство поляков

Никита Худяков
В мире
Onet: Украинцы оказались в окружении русских на Кипре и вызвали недовольство поляков
Фото: shutterstock

Украинские беженцы, осевшие на Кипре, встречают недовольство местного населения и живущих там поляков, сталкиваясь при этом с засильем русских. Об этом сообщил журналист польского портала Onet Петр Кашувара.

В ходе своей поездки на Кипр он пообщался с местными жителями, многие из которых переехали из других стран. По словам журналиста, большинство людей более позитивно относятся к русским, чем к украинцам.

— Я знаю, что в Польше у вас такая же проблема с украинцами, как и у нас. Многие из них прибыли с марта прошлого года. Я не обязательно их фанатка, — заявила местная жительница Катажина, которая проживает на Кипре уже 15 лет.

Она отметила, что на Кипре россияне оставляли большое количество денег, однако сейчас из-за ограничений туристов стало меньше, поэтому доходы местных упали. Кроме того, Катажина удивлена возмущениям украинцев, поселившихся на острове. По ее словам, они каждое утро кричат из окна, что им мешает шум и они не могут уснуть.

— Они спасаются или приехали сюда отдохнуть? — цитирует ее слова Onet.

Жители Румынии, которые ранее разместили у себя украинских беженцев, начали в форме ультиматума отправлять их в новое жилье. По текущим правилам программы жители Румынии, у которых проживают беженцы, получают компенсацию за каждого украинца на его проживание и питание. Теперь по новым законам, платить собираются украинским семьям, а не румынам.

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