Умер актер Молодежного театра на Фонтанке Вадим Волков

Кадр из сериала «Улицы разбитых фонарей — 5» (2003)

Актер Молодежного театра на Фонтанке Вадим Волков скончался в возрасте 59 лет. Об этом в воскресенье, 9 апреля, сообщили в пресс-службе театра.

— Светлая память нашему товарищу. Спасибо, что он был с нами все эти годы. Приносим искренние соболезнования семье, родным и друзьям артиста, — говорится в сообщении.

За 12 лет службы в театре Волков сыграл 12 ролей в таких постановках, как «Севильский цирюльник», «Время для посещений», «Школа налогоплательщиков» и других. До этого актер работал в Театре имени Ленинского комсомола, который сейчас называется «Балтийский дом», также он сотрудничал с театрами имени Веры Комиссаржевской и «Приют комедианта».

Кроме того, Волков успел сняться в нескольких фильмах и сериалах, среди которых «Аутсайдер», «Условный мент», «Крепкие орешки» и «Мушкетеры Екатерины».