Эксперт по бытовой технике Экстон раскрыл секрет очистки стиральной машины

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Барабан стиральной машины нужно чистить с помощью уксуса. Об этом заявил эксперт по бытовой технике в интернет-магазине электроприборов AO.com Саймон Экстон.

По его словам, правильная очистка барабана включает в себя три шага. Сначала нужно глубоко очистить отсек для стирального порошка, после чего залить его горячей водой и протереть.

Затем эксперт советует распылить белый винный уксус на поверхность барабана, после чего протереть его тряпкой. Это позволит избавиться от грязи, жира, микробов и накипи.

В завершение чистки нужно помыть люк, резиновую манжету и корпус. Далее следует извлечь фильтр стиральной машины и промыть уже его, передает комментарий эксперта издание Express.

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