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Приметы и советы

Эксперт по бытовой технике Экстон раскрыл секрет очистки стиральной машины

Евгений Силаев
Общество
Эксперт по бытовой технике Экстон раскрыл секрет очистки стиральной машины
Фото: pixabay.com

Барабан стиральной машины нужно чистить с помощью уксуса. Об этом заявил эксперт по бытовой технике в интернет-магазине электроприборов AO.com Саймон Экстон.

По его словам, правильная очистка барабана включает в себя три шага. Сначала нужно глубоко очистить отсек для стирального порошка, после чего залить его горячей водой и протереть.

Затем эксперт советует распылить белый винный уксус на поверхность барабана, после чего протереть его тряпкой. Это позволит избавиться от грязи, жира, микробов и накипи.

В завершение чистки нужно помыть люк, резиновую манжету и корпус. Далее следует извлечь фильтр стиральной машины и промыть уже его, передает комментарий эксперта издание Express.

Производители бытовой техники предлагают множество вариантов установки и декоров для вытяжек. Необходимо лишь выбрать тип, который подойдет для проекта кухни, а также удовлетворит покупателя своими функциональными особенностями. Как правильно подойти к выбору и на что обратить внимание, «Вечерней Москве» объяснила эксперт, руководитель отдела по работе с дизайнерами Mr.Doors Вероника Антелава.

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