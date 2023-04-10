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Студия LucasFilm снимает три новые части кинофраншизы «Звездные войны»

Ирэна Колесова
Общество
Студия LucasFilm снимает три новые части кинофраншизы «Звездные войны»
кадр из фильма «Звездные войны»

Студия LucasFilm анонсировала, что вскоре закончит работы над тремя новыми фильмами кинофраншизы «Звездные войны».

Первый фильм будет сниматься под руководством режиссера Джеймса Мэнголда, который уже работал с LucasFilm над «Индианой Джонс и циферблатом судьбы». Сюжет картины расскажет о первом джедае, который стал хозяином власти Силы.

Сюжетная линия второго фильма будет связана с событиями сериала «Мандалорец». Картину посвятят войне между Галактической Империей и Новой Республикой, происходившей между «Возвращением джедая» и «Пробуждением силы». Дэйв Филони, один из создателей «Мандалорца», выступит режиссером проекта, пишет журнал Empire.

Третий фильм, под режиссурой Шармин Обаид-Чинои, расскажет о том, что произошло спустя 15 лет после событий «Звездных войн: Скайуокер. Восход».

Канадская актриса Кэрри-Энн Мосс исполнит одну из ролей в будущем сериале режиссера Лесли Хэдланд «Аколит», который станет приквелом первого эпизода космической оперы «Звездные войны». Известно, что действие сериала будет происходить в конце эпохи расцвета Республики. Партнерами Мосс по съемочной площадке станут Джоди Тернер-Смит, Амандла Стенберг, Ли Джон Джэ, Чарли Барнетт, Мэнни Хасинто и другие актеры.

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