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Полиция ликвидировала лабораторию по производству наркотиков в Наро-Фоминске

Степан Жирнов
Происшествия
Полиция ликвидировала лабораторию по производству наркотиков в Наро-Фоминске
Фото: Пресс-служба ГУ МВД России по Московской области

В Подмосковье ликвидировали нарколабораторию, которая была организована жительницей столицы в частном доме. Об этом «Вечерней Москве» сообщила начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова в понедельник, 10 апреля.

По ее словам, 48-летнюю злоумышленницу задержали после поступившей информации о том, что ее подозревают в незаконном обороте наркотиков. Полицейские прибыли на дачный участок к женщине, который расположен в одном из СНТ Наро-Фоминского городского округа, и провели обыск. В хозяйственной пристройке сотрудники обнаружили два контейнера и кастрюлю с неизвестным порошком, 34 канистры с химическими реагентами, а также оборудование для синтезирования.

Видео: Пресс-служба ГУ МВД России по Московской области

Экспертиза одного из контейнеров показала, что порошок оказался мефедроном, масса которого превысила 2,5 килограмма.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на незаконный сбыт наркотических средств». Фигурантку заключили под стражу.

Подмосковье Московская область Полиция МВД Наркотики
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